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Ирина Верещук: Донецкой и Луганской областям нужны инвестиции и рабочие места

Ирина Верещук: Донецкой и Луганской областям нужны инвестиции и рабочие места

КИЕВ. 20 января. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прибыла с рабочей поездкой в Донецкую область, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

Ирина Верещук, среди других локаций, посетила Краматорск. Там под ее председательством состоялся круглый стол, участие в котором приняли глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко и представители местных бизнес-кругов.

Во время круглого стола Вице-премьер представила законопроект, принятие которого открывает возможность развития экономического потенциала Донецкой и Луганской областей. Документ, в частности, предусматривает ряд инноваций, среди которых — создание Фонда консорциумного финансирования, страхования военно-политических рисков для бизнеса, создание территорий приоритетного развития и активизацию программ обучения и переподготовки населения.

Цитата

“Донецкая и Луганская области нуждаются в инвестициях и рабочих местах, им нужна новая экономическая парадигма”, — подчеркнула Верещук.

Предприниматели региона поддержали необходимость принятия и имплементации такого законопроекта. В итоге одобрена резолюция, удостоверяющая непосредственную поддержку представителями бизнеса Донецкой и Луганской областей законопроектов, направленных на экономическое возрождение региона. В дальнейшем упомянутый проект Закона Украины планируется передать на рассмотрение депутатского корпуса.

Кроме того, во время рабочей поездки Ирина Верещук встретилась с педагогами и молодежью Краматорска. А также провела совещание с председателями территориальных общин Донецкой области.

"Такие встречи позволяют увидеть реальное положение дел. К тому же, именно в Донецкой области зарегистрирована треть внутренне перемещенных лиц (более 503 тыс. человек)”, — написала она в своем Facebook.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Украина, инвестиции, Луганск и Луганская область, Ирина Верещук
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