Омбудсмен Украины планирует в феврале посетить Саакашвили

КИЕВ. 20 января. УНН. Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила о планах посетить третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении города Рустави во время визита в следующем месяце. Об этом она сообщила во время встречи с депутатами парламента Грузии Леваном Бежашвили и Тамар Кордзая, передает УНН.

Детали

По словам Денисовой, во время встречи с парламентариями "обсудили совместные планы и взаимодействие по соблюдению его прав во время пребывания в Руставской тюрьме".

"Выразила свое беспокойство постоянно ухудшающимся состоянием здоровья Михеила, о чем засвидетельствовал консилиум врачей, созданный при Народном защитнике Грузии Нино Ломджарии", - написал омбудсмен в Telegram.

Кроме того, она проинформировала грузинских парламентариев о том, что обратилась к министру юстиции Грузии о принятии им мер для обеспечения квалифицированной психологической и физической реабилитации Саакашвили с предоставлением подтверждающих документов об актуальном состоянии здоровья.

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"Рассказала о планах посетить Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении города Рустави во время моего визита в следующем месяце. С соответствующей просьбой предоставить разрешение также обратилась к министру юстиции Грузии", - добавила Денисова.

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Что было раньше

Саакашвили, против которого в Грузии есть несколько уголовных дел, задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны. Бывший грузинский лидер голодал 50 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

Так, 8 ноября из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили перевели в больницу при тюрьме в Глданском районе Тбилиси.

Группа врачей по инициативе омбудсмена Грузии Нино Ломджарии обследовала заключенного Саакашвили и осмотрела условия тюремной больницы. В заключении отметили, что из-за длительной голодовки у Саакашвили развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике — серьезное заболевание мозга, вследствие которого можно впасть в кому.

19 ноября Саакашвили перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори. После этого бывший президент Грузии прекратил голодовку. В военном госпитале он находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации.

При этом медики призвали власти Грузии немедленно перевести заключенного в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.

Однако 30 декабря стало известно, что Саакашвили из военного госпиталя перевезли обратно в тюрьму в Рустави.

12 января Саакашвили посетил украинский консул.