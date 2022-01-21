Глава МИД Великобритании сравнила возможное наступление РФ на Украину с войной в Афганистане

КИЕВ. 21 января. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила Россию, что вторжение в Украину приведет к ужасным человеческим жертвам, как советский захват Афганистана. Об этом пишет УНН со ссылкой на ее заявление во время выступления в Сиднее, которое цитирует ВВС.

В частности, в своем выступлении Трасс обвинила Россию в желании воссоздать Советский Союз и призвала Путина отступить.

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“Кремль не усвоил уроков истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или своего рода великую Россию, разделив территорию по этническому и языковому признакам. Они утверждают, что хотят стабильности, в то время как они пытаются угрожать и дестабилизировать других. Вторжение приведет только к ужасной трясине и человеческим жертвам, как мы знаем из советско-афганской войны и конфликта в Чечне”, — заявила Трасс.

“Мы вместе с нашими союзниками по G7 и нашими союзниками в НАТО очень четко осознаем, что вторжение России в Украину приведет к огромным потерям. Мы готовы сразу ввести жесткие санкции", - отметила она.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.