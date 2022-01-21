В США предлагают упростить процесс поставок оружия в Украину: в сенат внесли законопроект о поставках по ленд-лизу

КИЕВ. 21 января. УНН. В сенат США внесли законопроект, которым предлагается упростить процесс поставок оружия в Украину, делая это по ленд-лизу. Об этом сообщает пресс-служба одного из авторов документа, республиканца Джона Корнина, передает УНН.

Детали

Инициатива была внесена республиканцем Джоном Корниным вместе с тремя коллегами из Демократической и Республиканской партий.

Документом предлагается Президенту США Джо Байдену заключить с украинскими властями соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения.

Цитата

"Закон позволит нам вновь послужить арсеналом демократии и предоставить Украине оружие поражающего действия против российской угрозы ее суверенитету", - цитирует республиканца его пресс-служба.

Согласно инициативе, власти США примут любую кибератаку из России на критически важные объекты инфраструктуры Украины, как вооруженное нападение со стороны России. А ленд-лиз будет оставаться в силе до тех пор, пока Москва не восстановит численность своих войск на границе с Украиной до уровня, существовавшего до марта 2021 года.

Отмечается, что данная инициатива "помогает устранить препятствия для предоставления вооружений Украине", ускорить их доставку, однако при этом "не создает новую программу".

Кроме того, сообщается, что в рамках своих нынешних полномочий Байден "может предоставлять во временное пользование оборонительные средства партнерам и союзникам США, если это отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов".

При этом в заявлении говорится, что бюрократические барьеры и другие ограничения делают эти полномочия “не практичными” в условиях нынешнего кризиса в Украине.

Добавим

Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной, и западные державы опасаются, что Москва планирует новое нападение на страну, в которую она вторглась в 2014 году. Россия это отрицает.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи в Женеве заявил, что у России нет намерений "нападать" на Украину. По его словам, нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария.

Отметим, что Администрация президента США Джо Байдена в прошлом месяце одобрила предоставление Украине дополнительных 200 миллионов долларов в качестве помощи в области безопасности.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, дополнительные 200 миллионов долларов помощи в области безопасности отвечают потребностям, о которых Украина сообщила США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон передаст Киеву больше оборонной помощи в ближайшие недели.



