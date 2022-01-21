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Госдума РФ готова обсудить “признание Л/ДНР”

Госдума РФ готова обсудить “признание Л/ДНР”

КИЕВ. 21 января. УНН. В Госдуме Российской Федерации готовы обсудить внесенный ранее проект постановления о “необходимости признать” так называемые “ЛНР” и “ДНР”. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата:

“Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьёзный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы”, — написал Володин.

Детали

Он также предупредил о надвигающейся “трагедии” в связи с тем, что, по его мнению, Президент Украины Владимир Зеленский “игнорирует” Минские соглашения, а НАТО так вообще “хочет оккупировать Украину”.

Володин также заявил, что некоторые партии уже высказали поддержку такой “инициативе”.

Контекст

Накануне депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики“.

Документом предлагается включить в повестку дня Госдумы на февраль вопрос о признании “Л/ДНР”.

Источник: УНН
Теги: ДНР, ЛНР, Россия, Госдума
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