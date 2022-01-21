Главой конкурсной комиссии по отбору членов ВККС избран экс-судья из Канады

КИЕВ. 21 января. УНН. Главой Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов ВККС избран судья в отставке федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван Канады Тед Зажечни. Его заместителем стал судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Иван Мищенко, сообщает корреспондент УНН со ссылкой на заседание конкурсной комиссии.

Детали

Тед Зажечни акцентировал на принципе прозрачности своей работы, и заверил, что имеет опыт в сфере права 51 год, а также имеет опыт работы в Украине.

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“В нашей комиссии есть три международные эксперты, я один из них, я сам из Канады. Мой опыт работы в сфере права составляет 51 год. Я принимал участие в работе Общественного совета международных экспертов, который работал над назначением 39 судей Высшего антикоррупционного суда. Так что опыт работы в Украине у меня есть. За последние 10 лет я был 22 раза в Украине и имел возможность общаться с почти 400 украинскими судьями. Поэтому я знаю, какие есть у них надежды относительно развития судебной системы в Украине”, - отметил Зажечни.

Он также отметил, что члены Комиссии ознакомлены с вопросами, которые нужно решить, а также имеют определенные опасения относительно судебной системы и относительно процесса назначения судей.

Председатель комиссии проинформировал, что комиссия состоит из 6 членов: трех украинских судей и трех международных экспертов, между которыми “есть очень хорошее сотрудничество”.

“Я спросил у своих коллег о том, сколько лет опыта в сфере права они имеют. И общая сумма лет опыта в сфере права - 166 лет опыта. Это всех членов комиссии. Так что нам есть что предложить. Этот опыт, как я надеюсь, мы сможем использовать на успех в нашем начинании”, - добавил Зажечни.

Напомним

19 ноября 2021 года в Киеве состоялась подготовительная рабочая встреча членов Конкурсной комиссии. 22 ноября Конкурсная комиссия начала подготовительную работу.

Дополнение

Конкурсная комиссия состоит из трех судей, предложенных Советом судей Украины, и трех международных экспертов, предложенных международными и иностранными организациями.

Членами Конкурсной комиссии являются Сергей Верланов — судья Киевского апелляционного суда, Евгений Мезенцев — судья Шестого апелляционного административного суда, Иван Мищенко — судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, господин Роберт Брукхейсен — бывший специальный прокурор отдела по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах Прокуратуры Нидерландов, господин Тед Зажечни — судья в отставке федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван Канады и господин Стивен Маркмен — председатель Верховного Суда штата Мичиган США, в отставке.

Контекст

Верховная Рада в июле изменила порядок избрания на должности членов ВСП и урегулировала деятельность дисциплинарных инспекторов ВСП, поддержав президентский законопроект № 5068.

3 августа Президент Владимир Зеленский подписал законы о деятельности ВСП, в частности по созданию Этического совета. 5 августа закон вступил в силу. Ожидалось, что этический совет заработает в середине сентября, однако Совет судей Украины не смог делегировать в него трех своих представителей.

Также в июле одобрили закон о реформе ВККСУ.

В сентябре Высший совет правосудия утвердил состав комиссии, который будет избирать членов ВККСУ.