Готов к визитам и звонкам: Эрдоган настаивает на посредничестве между Москвой и Киевом для решения конфликта

КИЕВ. 21 января. УНН. Турция выступает против напряженности между Россией и Украиной, поскольку любая попытка оккупации или войны между странами станет серьезным ударом во всем регионе. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, после пятничной молитвы в Стамбуле, заявил, что готов стать посредником между Москвой и Киевом для разрешения конфликта, пишет УНН со ссылкой на агентство Anadolu.

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Отмечается, что любая попытка оккупации или войны между Украиной и РФ станет серьезным ударом по стабильности во всем регионе. Турция выступает против подобной напряженности.

Эрдоган также не исключил визита в Москву с целью обсуждения напряженности вокруг Украины.

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“Визит в Украину уже значится в повестке моего графика…Не исключаю телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможен также визит в Москву”, - заявил президент.

Эрдоган добавил, что отношения Турции с Россией развиваются в позитивном ключе.

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Эрдоган предлагает организовать встречу с глазу на глаз лидеров Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина. Она может состояться в Анкаре.

Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган выступает с подобными предложениями не впервые. В конце ноября он сообщил, что Турция готова выступить посредником между Украиной и Россией для достижения мира на Донбассе.

Тогда российская сторона не согласилась с тем, что Россие и Украине следует садиться за стол переговоров, поскольку "Россия не является страной-участницей конфликта".

Накануне стало известно, что Эрдоган посетит Украину 3 февраля, по случаю 30-й годовщины установления дипотношений.