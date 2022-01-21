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Главу украинской делегации Мезенцеву выдвинули на пост президента ПАСЕ

Главу украинской делегации Мезенцеву выдвинули на пост президента ПАСЕ

КИЕВ. 21 января. УНН. Народный депутат из фракции “Слуга народа”, член украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева может стать президентом ПАСЕ. Голосование пройдет на следующей неделе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постоянную делегацию ВРУ в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Цитата

"Пользуясь правом, предоставленным Регламентом Ассамблеи, 31 член Ассамблеи из различных национальных делегаций ПАСЕ, в порядке, предусмотренном Регламентом, выдвинули на пост Президента ПАСЕ госпожу Марию Мезенцеву (Maria Mezentseva), Руководительницу Постоянной Делегации ВРУ в ПАСЕ, вице-президентку политической группы EPP/CD", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что соответствующее письмо Генеральному секретарю ПАСЕ был направлен и подан на рассмотрение Бюро.

"Мы продолжаем получать подписи членов Ассамблеи из разных стран и они тоже будут приобщены к единому досье", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Следующая сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы состоится в Страсбурге 24-28 января.

Напомним, Парламентская Ассамблея Совета Европы окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека.

Источник: УНН
Теги: ПАСЕ, Украина, Президент
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