Главу украинской делегации Мезенцеву выдвинули на пост президента ПАСЕ

КИЕВ. 21 января. УНН. Народный депутат из фракции “Слуга народа”, член украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева может стать президентом ПАСЕ. Голосование пройдет на следующей неделе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постоянную делегацию ВРУ в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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"Пользуясь правом, предоставленным Регламентом Ассамблеи, 31 член Ассамблеи из различных национальных делегаций ПАСЕ, в порядке, предусмотренном Регламентом, выдвинули на пост Президента ПАСЕ госпожу Марию Мезенцеву (Maria Mezentseva), Руководительницу Постоянной Делегации ВРУ в ПАСЕ, вице-президентку политической группы EPP/CD", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что соответствующее письмо Генеральному секретарю ПАСЕ был направлен и подан на рассмотрение Бюро.

"Мы продолжаем получать подписи членов Ассамблеи из разных стран и они тоже будут приобщены к единому досье", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Следующая сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы состоится в Страсбурге 24-28 января.

Напомним, Парламентская Ассамблея Совета Европы окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека.