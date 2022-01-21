Страны Балтии поставят Украине ракеты Javelin и Stinger

КИЕВ. 21 января. УНН. Страны Балтии поставят Украине зенитные и противотанковые ракеты американского производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство национальной обороны Литовской Республики, передает УНН.

Цитата

“В свете усиления военного давления России на Украину и вокруг нее страны Балтии решили удовлетворить нужды Украины и предоставить дополнительную помощь, связанную с обороной”, — говориться в сообщении.

Детали

Отмечается, что эта помощь еще больше повысит способность Украины защищать свою территорию и население в случае возможной российской агрессии.

“Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, а Латвия и Литва предоставят зенитные ракеты Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления оборонительного военного потенциала Украины. Эта помощь, связанная с обороной, последовала за одобрением правительством Соединенных Штатов передачи третьим сторонам оборудования американского производства в Украину”, — говориться в сообщении.

Дополнение

Госдепартамент Соединенных Штатов разрешил Литве, Латвии и Эстонии поставлять в Украину ракеты и другое оружие американского производства.

Президент США Джо Байден пообещал предоставить “быстрый и жесткий” ответ России, если ее военные пересекут границу Украины.

Добавим

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.