Президент назначил заместителя главы внешней разведки Украины

КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя Главы Службы внешней разведки Украины (СВРУ). Им стал Александр Тарасовский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

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“Назначить Тарасовского Александра Алексеевича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины”, — говорится в указе № 18/2022 от 21 января 2022 года.

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