Новости: Общество
22 января 2022, 07:45 • Юлиана Росковинская • 19980
ООС: со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано нарушений режима прекращения огня
КИЕВ. 22 января. УНН. В течение прошедших суток, 21 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Источник: УНН
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