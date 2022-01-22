ООС: со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано нарушений режима прекращения огня

КИЕВ. 22 января. УНН. В течение прошедших суток, 21 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.