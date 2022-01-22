Германия пока что не будет поставлять Киеву оружие - министр обороны

КИЕВ. 22 января. УНН. Берлин пока что исключает поставки оружия Украине в противостоянии с Россией, заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью, через несколько дней после того, как Великобритания начала поставлять Киеву противотанковое оружие. Об этом информирует УНН со ссылкой на Welt am Sonntag.

Цитата

"Я понимаю желание поддержать Украину, и это именно то, что мы уже делаем, - сказала Ламбрехт в интервью еженедельнику Welt am Sonntag. - В феврале Украина получит полный полевой госпиталь вместе с необходимой подготовкой, и все это будет софинансируемо Германией на 5,3 миллиона евро (6,01 миллиона долларов)".

Детали

Но пока Берлин не готов поставлять Киеву оружие, отметила министр.

"Мы должны сделать все для деэскалации. Сейчас поставки оружия в этом отношении не будут полезными, об этом есть договоренность в правительстве Германии", - добавила Ламбрехт.

В своем заявлении она подчеркнула слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая заявила, что Германия не будет критиковать другие страны за готовность поставлять оружие Украине.

"Но я не думаю, что такие поставки могут перевернуть военный баланс, - заявила Бербок Sueddeutsche Zeitung. - Самое мощное оружие. Для союзников по НАТО, стран-членов ЕС и G7, чтобы дать понять (России - ред.), что каждая новая агрессия будет иметь массовые последствия".

Добавим

Двухпартийная группа американских сенаторов также пообещала Украине оружие, которое может включать ракеты, стрелковое оружие и лодки, чтобы защититься от потенциального вторжения на фоне наращивания российских войск

Канцлер Германии Олаф Шольц, однако, отметил политику Берлина не поставлять летальную оружие в зоны конфликта.