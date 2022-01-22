Вакцинированный четыре раза: министр обороны Израиля заболел COVID-19

КИЕВ. 22 января. УНН. Министр обороны Израиля Бени Ганц, который вакцинировался 4 раза, заболел коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Times of Israel.

Детали

Как сообщают в его офисе, чиновник будет работать из дома, где он отбывает бидуд (обязательная самоизоляция - ред.) В его доме, расположенном в Рош-ха-Аине установили специальные системы, благодаря которым министр продолжит работу.

Сам политик сообщает, что чувствует себя хорошо. Он объясняет это тем, что получил 4 дозы вакцины от коронавируса.

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"Я чувствую себя хорошо, потому что я привит. Будьте здоровы, соблюдайте правила и идите и сделайте прививку", - заявил Ганц.

Кроме того, премьер-министр Нафтали Беннет, начальник штаба ЦАХАЛ Авив Кохави, и другие высокопоставленные чиновники, с которыми накануне встречался Ганц, возможно пройдут тестирование на COVID-19.

Добавим

В конце прошлого месяца Израиль начал вводить бустеры уязвимым группам населения, а позже начал предлагать их всем старше 60 лет. Власти надеются, что дополнительные бустеры остановят волну инфекции, вызванной вариантом Omicron.

Кроме того, на днях правительство Израиля во главе с новым премьер-министром Нафтали Беннетом приняло решение отказаться от введения локдаунов для борьбы с эпидемией коронавируса. Отныне граждан Израиля будут усиленно тестировать на COVID-19.