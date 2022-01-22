В России за сутки обнаружили максимальные за пандемию 57 тысяч случаев COVID-19

КИЕВ. 22 января. УНН. Суточный прирост новых случаев коронавируса в РФ составил 57 212, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Такие данные обнародовал оперативный штаб по борьбе с инфекцией в субботу, передает УНН.

Детали

Количество летальных исходов из-за коронавируса выросло за сутки на 681 против 692 днем ранее, к 325 433.

В Москве за сутки выявили 16 094 случаи заражения коронавирусом (новый антирекорд) против 15 987 накануне. В Санкт-Петербурге за сутки обнаружили 8451 случай заражения коронавирусом против 5922 днем ранее.

В Подмосковье за сутки обнаружили 6400 случаев заражения коронавирусом против 4424 днем ранее.

За сутки госпитализировали 9 902 человек, рост по сравнению с предыдущими сутками составил 8,4%.

Всего с начала пандемии зафиксировали 11 044 986 случаев COVID-19

Распространение Omicron зафиксировали уже в 63 регионах РФ. В структуре новых случаев COVID-19 вариант Delta составляет 51,9%, а Omicron и другие не доминирующие штаммы - 48,1%.