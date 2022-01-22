Минобороны обнародовало кадры первой партии летального оружия, что прибыла в Киев из США

КИЕВ. 22 января. УНН. Министерство обороны Украины обнародовало кадры первой партии летального оружия, что прибыла сегодня в Международный аэропорт "Борисполь" из США, передает УНН со ссылкой на ведомство.

Детали

На обнародованном видео можно увидеть, как с борта самолета выгружают партию оружия.

Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter поблагодарил министру обороны США Ллойду Остину III за непоколебимую поддержку.

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“Прилетела первая птичка. Все украинцы высоко ценят помощь США в укреплении обороноспособности Украины. Спасибо нашему стратегическому партнеру и лично Министру обороны США Ллойду Остину III за непоколебимую поддержку. Дальше будет", - сообщил Резников.

Отмечается, что помощь включает около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта.

Добавим

18 января делегация Конгресса США во время визита в Киеве пообещала, что Вашингтон предоставит Украине оружие, если Путин решится на полномасштабное вторжение.

В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине помощь безопасности на сумму более 650 миллионов долларов США, включая этот пакет помощи, и более 2,7 миллиарда долларов США безопасности в целом с 2014 года.