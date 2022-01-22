Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,32 0,0000  EUR: 32,11 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Астролог об угрозе полномасштабного вторжения России в Украину: в середине февраля давление усилится
Астролог об угрозе полномасштабного вторжения России в Украину: в середине февраля давление усилится
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
20520

Сингапур сообщил о первом летальном исходе из-за Omicron

Сингапур сообщил о первом летальном исходе из-за Omicron

КИЕВ. 22 января. УНН. Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о первом летальном случае от коронавируса штамма Omicron в стране. От осложнений умерла невакцинированная 92-летняя женщина, пишет УНН.

Цитата

"92-летняя невакцинированная женщина умерла 20 января, 10 дней назад она заразилась коронавирусом от одного из членов семьи, у нее не было истории тяжелых заболеваний", - заявили в ведомстве.

Детали

Сообщается, что медики установили, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция штамма Omicron.

Добавим

В Сингапуре суточный рост инфицированных COVID-19 превысил 3,1 тыс. человек. Это почти в три раза больше, чем днем ранее.

27 декабря 2021 года в Сингапуре стартовала вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 12 лет. Минздрав одобрил для государственной программы препараты компаний Moderna, Sinovac и консорциума Pfizer и BioNTech. При этом здесь также признаются все вакцины, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.

На сегодня полный курс иммунизации прошли 87% всех жителей.

Источник: УНН
Теги: Сингапур, Коронавирус, Азия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.