Сингапур сообщил о первом летальном исходе из-за Omicron

КИЕВ. 22 января. УНН. Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о первом летальном случае от коронавируса штамма Omicron в стране. От осложнений умерла невакцинированная 92-летняя женщина, пишет УНН.

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"92-летняя невакцинированная женщина умерла 20 января, 10 дней назад она заразилась коронавирусом от одного из членов семьи, у нее не было истории тяжелых заболеваний", - заявили в ведомстве.

Детали

Сообщается, что медики установили, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция штамма Omicron.

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В Сингапуре суточный рост инфицированных COVID-19 превысил 3,1 тыс. человек. Это почти в три раза больше, чем днем ранее.

27 декабря 2021 года в Сингапуре стартовала вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 12 лет. Минздрав одобрил для государственной программы препараты компаний Moderna, Sinovac и консорциума Pfizer и BioNTech. При этом здесь также признаются все вакцины, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.

На сегодня полный курс иммунизации прошли 87% всех жителей.