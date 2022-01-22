Количество новых заражений коронавирусом в Японии за сутки впервые с начала пандемии превысило 50 тысяч

КИЕВ. 22 января. УНН. В субботу Япония впервые зарегистрировала более 50 тысяч случаев коронавируса, поскольку вариант Omicron продолжает быстро распространяться. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В столице Токио было зарегистрировано 11 227 новых случаев заболевания на коронавирус, что является четвертым рекордом ежедневных случаев заражения COVID-19.

По данным правительства Токио, в субботу трое людей в Токио умерли от COVID-19, а 12 находятся в тяжелом состоянии.

Около 34,3% больничных коек в столице были заняты больными на коронавирус. Повышение заполняемости до 50% потребует введения чрезвычайного положения с более жесткими ограничениями, заявили местные власти.

Префектура Осака объявила о 7 375 случаях заражения, второй рекорд подряд и два смертельных случая.

30 из 47 префектур Японии установили рекорды.

Добавим

По данным канцелярии премьер-министра, по состоянию на пятницу 78,7% населения Японии было полностью вакцинировано, но лишь 1,5% получили повторную прививку.

Министерство здравоохранения в пятницу одобрило использование вакцины Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет с целью повышения уровня вакцинации.