В Казахстане после массовых беспорядков возбудили около 2 тысяч уголовных дел

КИЕВ. 22 января. УНН. После массовых беспорядков, прошедших в Казахстане в январе, власти возбудили 1 822 уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева, передает УНН.

Детали

Сообщается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями некоторых госорганов - с руководством Администрации президента, Совбеза, Генпрокуратуры, КНБ, Минобороны и МВД. Токаеву доложили об исполнении поручений, направленных на стабилизацию ситуации в стране.

Цитата

"По данным Министерства внутренних дел, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1 822 уголовных дела, 116 из них переданы спец прокурорам", - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Сообщается, что запущена работа телефонов доверия при департаменте собственной безопасности МВД. Для недопущения нарушений конституционных прав задержанных налажено тесное взаимодействие с правозащитными организациями.

Как рассказал генпрокурор Гизат Нурдаулетов, прокуроры обеспечивают права задержанных и арестованных лиц. По словам Нурдаулетова, всем им обеспечивается право на защиту и получение юридической помощи, жалобы тщательно проверяются. В органы прокуратуры поступило 84 жалобы участников процесса. По мерам надзора освобождено 96 задержанных граждан.

Он также отчитался об исполнении поручения по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств. Судами в административном порядке были арестованы 3 314 лиц. Прокурорами в апелляцию подано 1 884 ходатайства о смягчении наказания. По результатам их рассмотрения из-под ареста освобождено 1 083 лица. В отношении 490 граждан штраф заменен на предупреждение.

Контекст

Протесты в Казахстане вспыхнули после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 до 120 тенге за литр.

В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение.

Утром 5 января Токаев направил правительство Казахстана в отставку. Он также поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Кроме того, сообщалось, что Нурсултан Назарбаев на фоне протестов уходит в отставку. Однако протесты не утихли.

В пятницу, 7 января, Токаев заявил, что приказал силовикам открывать огонь на поражение по участникам протестов без предупреждения.

18 января на всей територии Казахстана завершили режим ЧП и комендантский час.