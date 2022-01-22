В Харькове горел корпус Национального юридического университета

КИЕВ. 22 января. УНН. Сегодня, 22 января, спасатели тушили пожар на кровле пятиэтажного здания Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Об этом информирует ГСЧС Украины, передает УНН.

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“В 10:00, в учебном корпусе Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого в Харькове, было обнаружено сильное задымление, а в 10:30 обнаружен очаг пожара на чердаке”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что были поданы стволы на тушение и защиту кровли. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 40 человек и 10 ед. техники ГСЧС.

Впоследствии стало известно, что пожар локализован.

"22 января в 12:25 пожар на кровле пятиэтажного здания Национального юридического университета в г. Харьков локализован на площади 400 м кв.", - говорится в сообщении.

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В одном из ресторанов Николаева, сегодня ночью случилась пожар.

22 января в 01:53 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре ресторана “Daily Sport”, расположенного на ул. Спортивной г. Николаева.

Горел цокольный и 3 этаж здания, была угроза распространения пожара на 1 и 2 этажи.

В 03:10 пожар на площади 300 кв. м локализован, в 04:00 ликвидирован. Не допущено распространение огня на помещения 1 и 2 этажей.