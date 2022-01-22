Германия заявила, что Украине не удастся вернуть Крым: в МИД требуют публичного опровержения

КИЕВ. 22 января. УНН. Глава Военно-морских сил Германии, вице-премьер Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым. Об этом он заявил во время выступления на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара, передает УНН.

Цитата

"Относительно того, что произошло в Украине. Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется. Это факт", - заявил Шенбах.

Он добавил, что для вступления в НАТО Украине необходимо соответствовать всем требованиям Альянса. По его мнению, сейчас это невозможно из-за оккупации.

Реакция МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на заявление немецкого председательствующего военно-морскими силами. Как отметил в комментарии журналисту УНН спикер МИД Олег Николенко, Крымский полуостров может быть потерян лишь в воображении немецкого вице-премьера.

Цитата

“Крым непременно вернется благодаря настойчивым усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решимость в противодействии государству-агрессору. В связи с этим требует разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы”, - подчеркнул спикер.

Он добавил, что в МИД были особенно удивлены услышать сантименты господина Шенбаха о необходимости восстановления диалога с Россией в то время, как количество жертв российской агрессии уже превысило 14 тысяч, а более чем стотысячная армия России выстроилась вдоль украинской государственной границы.

“На Донбассе продолжают гибнуть люди от российских пуль, а Крым превратился в гетто прав человека и вооруженный до зубов авианосец, что составляет угрозу всему Черноморском регионе. На территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела. Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должно иметь свои моральные, политические и опасные пределы. В этом случае эти границы грубо нарушены. Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые поднимают суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации безопасности в Европе”, - подчеркнули в МИД.

Добавим

Германия систематически отказывается от военной помощи Украине. В частности, речь идет о поставках оборонительного оружия.

В частности, Берлин пока что исключает поставки оружия Украине в противостоянии с Россией, заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью, через несколько дней после того, как Великобритания начала поставлять Киеву противотанковое оружие.

Как писал УНН, ФРГ даже воспользовалась своим правом вето и заблокировала передачу Украине протидроновых винтовок, купленных через Агентство поддержки и закупок НАТО.

В то же время, как утверждает Министерство иностранных дел Украины, Киев не теряет надежды договориться с Берлином.