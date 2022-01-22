Посол Украины в Берлине: Зеленский готов к прямому диалогу с Путиным, но Москва “отвергает” протянутую Киевом руку
КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским лидером Владимиром Путиным, но в Москве “отвергают” протянутую Киевом руку, чтобы перейти к прямым переговорам. Такое мнение выразил посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии изданию Handelsblatt, передает УНН.
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“Президент Украины Владимир Зеленский был готов в любой момент провести прямые переговоры с президентом Путиным, но к сожалению, Москва неоднократно и резко отвергала этот диалог и его протянутую руку", - заявил Мельник в комментарии изданию.
Детали
Дипломат также добавляет, что накаленная ситуация вокруг Украины требует от немецкого правительства переосмыслить свое решение по поводу поставок оружия, а Германия больше не может оставаться в стороне на фоне остальных стран, помогающих Украине.
“Серьезность ситуации требует от правительства немедленного переосмысления и изменения курса в вопросе поставки оружия в Украину… Ввиду недавних обязательств, взятых на себя Великобританией, Канадой, Чехией и странами Балтии, Германия больше не должна оставаться в стороне”, — заявил Handelsblatt Андрей Мельник.
Кроме того, он добавил, что Киев надеется на помощь Германии с возобновлением переговоров между Украиной и Россией.
“Для возобновления нормандского формата было бы очень важно, чтобы канцлер Шольц лично выступал за возобновление формата”, — считает дипломат.
Добавим
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.
Он надеется, что переговоры с Россией приведут к деэскалации на Донбассе.
Однако в Кремле заявили, что не получали предложений по саммиту РФ-США-Украина от американской стороны.
Тем временем, Германия все больше демонстрирует отказ помогать Украине в борьбе со страной-агрессором.
В частности, речь идет о поставках оборонительного оружия.
Так, Берлин пока что исключает поставки оружия Украине в противостоянии с Россией, заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью, через несколько дней после того, как Великобритания начала поставлять Киеву противотанковое оружие.
Кроме того, Глава Военно-морских сил Германии, вице-премьер Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым, что вызвало гнев украинского МИДа, и требования к стране выступить с публичным опровержением.