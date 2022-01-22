Лидер Компартии Китая мог попросить Путина не нападать на Украину в феврале, чтобы “не затмить Олимпиаду” - Bloomberg

КИЕВ. 22 января. УНН. Лидер Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимир Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, китайский лидер не хотел бы "затмить" событие, пишет УНН.

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"Возможно, господин Си попросил Путина не вторгаться в Украину во время Игр, по словам одного дипломата в Пекине", - пишет агентство.

Детали

По информации ведомства, лидер КНР не желает, чтобы Путин "затмил великое для Китая событие", спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой.

Отмечается, что для Си Цзиньпина это является важным событием, поскольку на организацию и проведение Олимпиады было потрачено миллиарды долларов.

Добавим

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.

Отметим, что в последние годы между Китаем и несколькими западными странами возросла напряженность из-за ряда дипломатических вопросов.

В феврале 180 правозащитных организаций и представителей меньшинств, проживающих в КНР, обратились к мировому сообществу с просьбой бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года.

Тем временем, компания Maxar Technologies на спутниковых снимках зафиксировала скопление российских военных и техники рядом с украинской границей.