Из-за снегопада центр Киева в субботу “сковали” пробки

КИЕВ. 22 января. УНН. На фоне снегопада центр Киева “сковали” в субботу пробки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps.

Детали

Сильное затруднение движение наблюдается в центре Киева, на правом берегу. В частности, речь идет об улицах: Бассейной, Мечникова, Госпитальной, Крещатике, Богдана Хмельницкого, Пушкинской, Прорезной, Архитектора Городецкого.

Кроме того, движение затруднено на бульваре Леси Украинки, бульваре Тараса Шевченко, улицах - Льва Толстого, Ярославов Вал, Владимирской, Большой Житомирской, Павла Скоропадского. А также на Бессарабской площади, и проспектах: Валерия Лобановского и Голосеевском.

На левом берегу пробки наблюдаются на улицах Анны Ахматовой, Ревуцкого, Декабристов, Михаила Драгоманова и Центральной. Незначительное затруднение есть на проспектах Николая Бажана и Петра Григоренко.

Отметим, что движение на мостах - Южном, Дарницком, Северном и Метро - свободное. Незначительное затруднение по направлению на правый берег есть на мосту Патона.

Добавим

Отметим, что похожая ситуация в Киеве наблюдалась в вечер пятницы, 21 января. Из-за снега и ухудшения погоды, Киев “застрял” в пробках.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Киеве в субботу и воскресенье временами будет снег, порывистый ветер. Ночью -3-6, днем 0-2 градуса мороза. Гололедица.