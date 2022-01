Великобритания заявила о желании создать трёхсторонний союз с Украиной и Польшей: опубликована карта

КИЕВ. 22 января. УНН. Великобритания рассматривает возможность создания трехстороннего союза с Польшей и Украиной. Информацию о работе над созданием такого союза подтвердила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт правительства.

Цитата

“Мы укрепляем наше партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре, и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной”, — заявила глава британского МИД.

Детали

Совет по геостратегии Великобритании в своем Twitter опубликовал карту потенциального союза. На ней продемонстрирована тройственная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом, а враждебными обозначены территории России и Беларуси.

Speaking at the @LowyInstitute today, #UK Foreign Secretary @trussliz outlined the formation of a new ‘Trilateral’ between the UK, #Poland and #Ukraine. What does this new group look like? And what is its geostrategic purpose? We depict it here in this helpful geopolitical #map! pic.twitter.com/A0HB0jQxvn