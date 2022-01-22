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СМИ: Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей своих дипломатов из Украины

СМИ: Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей своих дипломатов из Украины

КИЕВ. 22 января. УНН. В Государственном департаменте США дали распоряжение начать эвакуацию семей своих дипломатов с понедельника. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Fox News Лукас Томлинсон, пишет УНН.

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“Госдеп приказал семьям сотрудников посольства США в Украине начать эвакуацию из страны уже в понедельник”, - сообщил журналист со ссылкой на источники в правительстве США.

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Вчера СМИ сообщали, что из-за угрозы вторжения российских войск в Украину, США хотят эвакуировать семьи американских дипломатов из страны. Как писал Bloomberg, Вашингтон рассматривает возможность эвакуации семей дипломатов в приказном порядке.

Однако персонал, занятый не в основной деятельности, сможет покинуть Украину добровольно.
Отмечалось, что соответствующее объявление может прийти в течение нескольких дней.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США интенсивно прорабатывают планы действий эвакуации американцев на случай обострения ситуации в Украине.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, эвакуация, дипломат
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