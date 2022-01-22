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На Донбассе с начала суток сохраняется режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток сохраняется режим прекращения огня

КИЕВ. 22 января. УНН. С начала текущих суток, 22 января, на Донбассе боевики ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Цитата

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушения режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Детали

В ООС уточнили, что украинские военные продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по сдерживанию агрессии со стороны российских вооруженных формирований.

Напомним, в течение 21 января на Донбассе не зафиксированы обстрелы со стороны боевиков.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, ООС
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