Германия готовит эвакуацию семей персонала посольства в Украине на случай эскалации - СМИ

КИЕВ. 22 января. УНН. Внешнеполитическое ведомство Германии прорабатывает план эвакуации семей сотрудников посольства в Украине на случай эскалации ситуации. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на собственные данные, передает УНН.

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"Министерство иностранных дел разрабатывает план эвакуации родственников сотрудников посольства Германии в Украине. Согласно плану, они должны быть вывезены из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации", - пишет издание.

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Ранее американский телеканал Fox News сообщил, что госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства в Украине.