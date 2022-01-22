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22 января 2022, 19:42 • Галина Крижановская • 39075
Германия готовит эвакуацию семей персонала посольства в Украине на случай эскалации - СМИ
КИЕВ. 22 января. УНН. Внешнеполитическое ведомство Германии прорабатывает план эвакуации семей сотрудников посольства в Украине на случай эскалации ситуации. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на собственные данные, передает УНН.
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"Министерство иностранных дел разрабатывает план эвакуации родственников сотрудников посольства Германии в Украине. Согласно плану, они должны быть вывезены из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации", - пишет издание.
Добавим
Ранее американский телеканал Fox News сообщил, что госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства в Украине.
Источник: УНН
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