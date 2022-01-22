Сильвио Берлускони снял свою кандидатуру с выборов президента Италии

КИЕВ. 22 января. УНН. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который претендовал на пост главы государства, решил снять свою кандидатуру. Об этом сообщило в субботу агентство ANSA со ссылкой на источники в партии экс-премьера "Вперед, Италия", информирует УНН.

Детали

По данным агентства, Берлускони во время встречи с лидерами правоцентристских партий "Лига" и "Братья Италии" предложил выдвинуть единую "достойную" кандидатуру, не назвав имен. При этом он выразил мнение, что Марио Драги, который также считается претендентом на пост президента, должен остаться премьер-министром.

Дополнение

Голосование по кандидатуре на пост президента Италии должно начаться 24 января на совместном заседании двух палат парламента.

Победителя определят члены обеих палат парламента и представители регионов - в сумме около 1000 человек - в рамках нескольких туров тайного голосования. В первых трех для победы нужны две трети голосов, затем простое большинство. Обычно результат определяется к четвертому туру, но в 1971 Джованни Леоне удалось победить только на 16-й день выборов.

Как пишет Reuters, из-за закрытости процедуры предсказать результат может быть почти невозможно. Например, семь лет назад нынешний президент Италии Серджо Маттарелла в первых трех турах голосования набирал не более чем пять голосов, а в четвертом победил, набрав 665 голосов.

Срок полномочий действующего главы государства Серджо Маттареллы истекает в феврале.