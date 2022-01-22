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Пожар в АТБ в Днепре ликвидировали

Пожар в АТБ в Днепре ликвидировали

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КИЕВ. 22 января. УНН. В Днепре потушили пожар в девятиэтажном офисном здании сети АТБ. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Детали

Пожар вспыхнул в 14:15. Огонь распространился с 1 по 7 этажи. Локализовать возгорание удалось в 15:48. Полностью ликвидировали огонь около 16:30.

В результате пожара жертв и пострадавших нет. Для тушения привлекались 55 человек и 14 единиц спецтехники.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, АТБ, пожары
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