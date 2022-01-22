Пожар в АТБ в Днепре ликвидировали

КИЕВ. 22 января. УНН. В Днепре потушили пожар в девятиэтажном офисном здании сети АТБ. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Детали

Пожар вспыхнул в 14:15. Огонь распространился с 1 по 7 этажи. Локализовать возгорание удалось в 15:48. Полностью ликвидировали огонь около 16:30.

В результате пожара жертв и пострадавших нет. Для тушения привлекались 55 человек и 14 единиц спецтехники.