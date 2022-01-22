“Динамо” разгромило иностранный клуб на старте сборов в Испании

КИЕВ. 22 января. УНН. Киевское “Динамо” продолжило подготовку ко второй части сезона, проводя учебно-тренировочный сбор в Испании, сообщает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Детали

Подопечные Мирчи Луческу провели первый контрольный поединок против испанской команды “Атлетико Пульпиленьйо”, что базируется в Пульпе, Альмерия и выступает в группе 5 испанской Сегунды-В. Игра прошла на поле футбольного центра “Pinatar Arena”.

“Динамо” победило с уверенным счетом 4:0, причем все четыре мяча “желто-голубая” команда забила во втором тайме.

Дублем в матче отметился Виктор Цыганков, а также сумели вписать свою фамилию в графу авторов голов — Карлос де Пена и Виталий Буяльский.

Дополнения

Следующий матч киевляне проведут против ФК “Расинг Люксембург”.