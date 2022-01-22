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Глава ВМС Германии подал в отставку

Глава ВМС Германии подал в отставку

КИЕВ. 22 января. УНН. Командующий военно-морскими силами Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах уходит в отставку. Решение принял военный после скандала, вызванного его словами о том, что Крым для Украины уже потерян и он якобы “никогда не вернется” в состав государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Заявление об увольнении Шенбаха уже приняли министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт и генеральный инспектор вооруженных сил Эберхард Цорн.

По информации издания, вместо него должен быть назначен его преемник - контр-адмирал Ян Кристиан Каак, который сейчас исполняет обязанности заместителя командующего ВМС ФРГ.

Источник: УНН
Теги: Крым, Германия, отставка
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