Новости: Политика
22 января 2022, 23:12 • Юлиана Росковинская • 16560
Глава ВМС Германии подал в отставку
КИЕВ. 22 января. УНН. Командующий военно-морскими силами Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах уходит в отставку. Решение принял военный после скандала, вызванного его словами о том, что Крым для Украины уже потерян и он якобы “никогда не вернется” в состав государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Заявление об увольнении Шенбаха уже приняли министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт и генеральный инспектор вооруженных сил Эберхард Цорн.
По информации издания, вместо него должен быть назначен его преемник - контр-адмирал Ян Кристиан Каак, который сейчас исполняет обязанности заместителя командующего ВМС ФРГ.
Источник: УНН
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