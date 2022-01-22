Пожар в офисном здании АТБ в Днепре: правоохранители назвали возможную причину возгорания

КИЕВ. 22 января. УНН. В Днепре правоохранители открыли уголовное производство по факту пожара в офисном здании сети “АТБ” в девятиэтажке на проспекте Александра Поля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

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“На месте происшествия работали правоохранители и спасательные службы. Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Окончательная причина будет установлена после проведения соответствующих экспертиз”, — говорится в сообщении.

Детали

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним

В Днепре, 22 января, в девятиэтажном офисном здании сети АТБ, возник пожар. Огонь распространился с 1 по 7 этажи. Локализовать возгорание удалось в 15:48. Полностью ликвидировали огонь около 16:30.