В “Дії” запустят услугу “єЗахист”

КИЕВ. 23 января. УНН. В приложении “Дія” в ближайшее время появится новая услуга по кибербезопасности — “єЗахист”. Об этом в Telegram сообщил вице — премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

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“Мы решили запустить в ближайшее время услугу “єЗахист” в приложении “Дія”, — говорится в заметке.

Детали

Таким образом граждане смогут узнать о базовых правилах кибербезопасности, а также получить сведения о том, в каких реестрах содержится информация о них.

Следующим шагом будет запуск сервиса, “где каждому украинцу будет приходить сообщение, когда чиновник проверяет ваши данные в реестре”.

Напомним

Социальные сети распространяют информацию о “сливе” данных миллионов украинцев из приложения “Дія”. Как сообщают пользователи социальных сетей, на одном из форумов выставили на продажу базу из 13,5 млн записей.