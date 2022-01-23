В США учитель начальной школы испек пирожные с марихуаной, его мать угостила ими друзей пожилого возраста

КИЕВ. 23 января. УНН. В США, в округе Бон-Хомм, 46-летний учитель начальной школы Майкл Коранда приготовил брауни с марихуаной. Его мать случайно накормила десертом своих друзей пожилого возраста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

В офис шерифа округа поступили звонки с сообщением, что в общественном центре отравились пенсионеры. Исследование показало, что у пациентов в организме содержится тетрагидроканнабинол (ТГК), что есть в марихуане.

Позже выяснилось, что мать Коранды угощала друзей пирожными. Женщина взяла с собой брауни на карточную игру. Несколько человек отведали лакомства и отравились.

Коранда признался шерифу, что купил в Колорадо масло из ТГК. Учителя арестовали за хранение запрещенных веществ.