В Лондоне на аукционе продали случайно найденные портреты турецких султанов за 1,8 млн долларов

КИЕВ. 23 января. УНН. В Лондоне на аукционе Sotheby's продали коллекцию из 6 старинных портретов выдающихся турецких султанов. Картины нашли случайно на чердаке особняка в Шотландии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АА.

Детали

Работы продали за 1,82 млн долларов (51,6 млн гривен), хотя изначально их оценивали в 68-95 тысяч долларов (1,9 млн-2,7 млн гривен).

Портреты принадлежат к серии The Newbattle Turks. На них изображены: основатель империи Тимуридов Тамерлан и османские монархи Баязид I Мехмед I Мурад II, Баязид II и Сулейман I Величественный.

“Главным среди этой Османской группы является портрет Сулеймана величественного. Он изображен на нем в возрасте примерно 43 лет во время своего правления. Так что это своего рода культовое изображение Сулеймана 17 века”, — заявил директор аукционов Sotheby’s на Ближнем Востоке Бенедикт Картер.

Картины основаны на серии итальянского историка эпохи Возрождения и биографа 16-го века Паоло Джовио. Они хранились в поместье шотландского города Джедборо. Вероятно, с 17 века они принадлежали семье Карров — Маркизов Лотиан, но уже несколько сотен лет пролежали на том самом чердаке.