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Умер один из основателей украинского фестиваля музыки “Червона рута” Тарас Мельник

Умер один из основателей украинского фестиваля музыки “Червона рута” Тарас Мельник

КИЕВ. 23 января. УНН. В 67-летнем возрасте умер музыковед Тарас Мельник, известный как соучредитель и директор украинского музыкального фестиваля “Червона рута”. Об этом в Facebook сообщила его племянница Наталья Антонова, информирует УНН.

Детали

Причину смерти Мельника она не указала.

Добавим

Тарас Мельник родился 17 января 1954 года. В 1977, когда он учился на пятом курсе консерватории, его исключили за “буржуазный национализм” и отправили работать на завод на два года.

С 1980 года Мельник преподавал музыку, а в 1989 году вместе с заслуженным артистом Украины Кириллом Стеценко и другими товарищами организовал и провел первый фестиваль украинской музыки “Червона рута” в Черновцах.

Он был награжден орденом “За заслуги” III степени за весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства и высокий профессионализм. Он был женат на Ольге Мельник и имел дочь Соломию.

Источник: УНН
Теги: смерть
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