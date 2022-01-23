Поклонники испанской актрисы судятся против Universal Pictures из-за того, что ее показали в трейлере, но вырезали из фильма

КИЕВ. 23 января. УНН. Двое американских фанатов кубинско-испанской актрисы Аны де Армас Конор Вульф из Мериленда и Питер Росза из Калифорнии подали в суд на студию Universal Pictures. Они заплатили за просмотр комедии с участием артистки, но в самом фильме ее не показали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Мужчины пожаловались, что заплатили по 3,99 доллара (113 гривен) за просмотр фильма “Вчера” (Yesterday), надеясь увидеть Ану де Армас, но оказалось, что ее роль вырезали из финального сценария.

Теперь истцы требуют 5 миллионов долларов компенсации от имени всех “пострадавших зрителей”.

Они утверждают, что стали жертвами обманчивого маркетинга, а Universal Pictures воспользовалась “славой, сиянием и блеском” актрисы для продвижения фильма.

“Хотя ответчик использовал сцены с де Армас в трейлере фильма, чтобы рекламировать „Вчера“ и заманить зрителей к продажам и прокату, де Армас нет и никогда не было в публичной версии фильма”, ㅡ говорится в заявлении.

Также мужчины заявили, что компания обманула зрителей, показав в трейлере вырезанную сцену, где главный герой играет песню The Beatles “Something”. Они утверждают, что авторы фильма использовали популярность песни, заверив зрителей, что она будет в ленте.

Добавим

Фильм жанра комедия “Вчера” (Yesterday) рассказывает о музыканте, который понял, что он единственный человек на Земле, который может вспомнить The Beatles после того, как проснулся в альтернативной временной шкале, где их никогда не существовало. Поэтому мужчина решил использовать известные хиты группы как свои, после чего снискал славу.

Актриса Ана де Армас, известная по фильмам “Ножи наголо”, “Бегущий по лезвию 2049” и “007: Не время умирать” должна была сыграть в комедии возлюбленную главного героя.