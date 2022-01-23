Спортдиректор СК “Днепр-1” рассказал о возможности перехода Коноплянки в клуб

КИЕВ. 23 января. УНН. Исполнительный директор “спортклубовцев” Андрей Русол прокомментировал возможное подписание полузащитника “Шахтера” Евгения Коноплянки, передает УНН со ссылкой на пресс-центр “Днепр-1”.

Цитата

Русол поставил точку в истории с потенциальным переходом Евгения Коноплянки, заявив, что пока клуб не рассматривает кандидатуру данного игрока.

“Сейчас мы не рассматриваем его кандидатуру, ведь у нас другой вектор развития. Думаю, что Евгений еще покажет себя на высоком уровне, но у нас другие приоритеты. Возможно со временем, но не сейчас”, — подчеркнул Русол.

Дополнение

32-летний игрок не полетел с “Шахтером” на сбор в Турции и занимается поисками нового клуба.

В нынешнем сезоне Коноплянка сыграл лишь в двух матчах за “горняков” в квалификации Лиги чемпионов, проведя на поле 47 минут.