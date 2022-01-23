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ФК “Металлист” нанес разгромное поражение болгарской команде

ФК “Металлист” нанес разгромное поражение болгарской команде

КИЕВ. 23 января. УНН. В первом контрольном матче на сборах в Турции харьковский “Металлист” уверенно разобрался с пятой командой чемпионата Болгарии — софийской “Славией”, информирует УНН со ссылкой на сайт украинского клуба.

Детали

Быстрыми голами в каждом из таймов отметились два Евгения — Подлипенец и Рязанцев. Александру Мизюку и новичку команды Артуру Мурзе течение трех минут удалось поразить цель после розыгрыша угловых. А точку в матче поставил Евгений Сарапий, расстрелявший ворота болгар вблизи.

На последних минутах “Славия " могла размочить счет, но удар Радослава Кириллова со штрафного взяла на себя перекладина — 5:0.

Отметим, что в составе харьковчан игровую практику получили 15-летние воспитанники клубной академии Егор Красников и Александр Цвиренко.

Дополнение

“Металлист” с 53 очками в 20-ти турах идет лидером Первой лиги Украины.

Источник: УНН
Теги: спорт
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