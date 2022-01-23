В России женщина развела в квартире более 100 собак

КИЕВ. 23 января. УНН. В России в городе Тольятти женщина расплодила в своей квартире более 100 собак. Замученных животных обнаружили местные волонтеры и рассказали об этом на странице “Пес Мартин и другие собаки в беде” на Facebook, информирует УНН.

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“Сегодня волонтеры нашего города пришли в тихий ужас от увиденного. Мы с таким количеством собак столкнулись впервые. Разведенка наплодила около 120 или даже больше собак. Их просто не счесть. Все маленькие, размером с кошку. Есть и взрослые, и подростки и щенки. Сейчас вообще не понять, кто есть кто. Так все истощены", - говорится в заметке.

Как отмечают волонтеры, сначала хозяйка держала 8 собак для разведения: болонок, длинношерстных такс и пуделей. Однако затем они начали бесконтрольно размножаться.

“Видимо, зарабатывала на продаже щенков. Однако дальше что-то пошло не по сценарию, и сейчас их там за 100. Все между собой, соответственно, спаривались. Поэтому теперь там вся порода перемешана. Собаки запуганы. Голодные, истощенные. Питаются своими экскрементами. Если собака родила, и эта“ хозяйка " вовремя не спрятала, то ели и щенков. Несколько трупов щенков с выеденными животами лежат у нее на балконе”, — рассказали волонтеры.

Им удалось забрать у женщины пока лишь 17 животных, хотя та пыталась помешать и говорила, что все собаки дороги ее сердцу.

Неравнодушных людей просят срочно помочь забрать всех других.