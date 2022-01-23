В Одессе мужчина бросился под поезд и погиб

КИЕВ. 23 января. УНН. В Одессе мужчина погиб, бросившись под поезд. ЧП произошло поздно вечером 22 января возле железнодорожной станции “Одесса-Застава-1”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию в Одесской области.

Детали

По словам машиниста поезда, мужчина внезапно бросился под колеса. Затормозить он не успел.

Пострадавший погиб на месте от полученных травм. Сейчас его личность и полные обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “самоубийство”.