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Новости: Криминал и ЧП
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В Одессе мужчина бросился под поезд и погиб

В Одессе мужчина бросился под поезд и погиб

КИЕВ. 23 января. УНН. В Одессе мужчина погиб, бросившись под поезд. ЧП произошло поздно вечером 22 января возле железнодорожной станции “Одесса-Застава-1”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию в Одесской области.

Детали

По словам машиниста поезда, мужчина внезапно бросился под колеса. Затормозить он не успел.

Пострадавший погиб на месте от полученных травм. Сейчас его личность и полные обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “самоубийство”.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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