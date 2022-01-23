КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,32 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28,3236 грн за доллар;

32,1147 грн за евро;

0,36959 грн за российский рубль;

38,5527 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 января курс всех валют не изменился.