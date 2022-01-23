ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня

КИЕВ. 23 января. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 22 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 3 обстрела, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

Неподалеку Травневого и непосредственно по населенному пункту Травневого враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного Донецкой области российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. Кроме этого, противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-25.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра, 23 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Водяного оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм., А также гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.