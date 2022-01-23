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В Индонезии подтвердили первые два случая смерти от Omicron

В Индонезии подтвердили первые два случая смерти от Omicron

КИЕВ. 23 января. УНН. Министерство Здравоохранения Индонезии зафиксировало первые два случая смерти в результате заражения штаммом коронавируса Omicron. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Детали

Один из умерших заразился в провинции Бантен на западе острова Ява, второй был иностранным туристом, он умер в столице Джакарте (также на Яве).

Цитата

“В обоих больных были сопутствующие заболевания”, — уточнила официальный представитель МИНЗДРАВА Индонезии Сити Надиа Тармизи.

Добавим

Первый случай заражения штаммом коронавируса Omicron в Индонезии был обнаружен 15 декабря прошлого года.

Источник: УНН
Теги: Индонезия, Коронавирус
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