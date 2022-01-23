В Украине уже 3,85 млн случаев COVID-19, за сутки - 15 444

КИЕВ. 23 января. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,85 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 22 января, - более 15 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

“За сутки 22 января в Украине зафиксировано 15 444 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19”, — говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано — 2 774 человек;

летальных случаев — 86;

выздоровел — 2 030 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 857 455 человек;

выздоровел — 3 582 908 человек;

летальных случаев — 99 215;

проведен ПЦР-тестов— 17 497 199.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей — 2 298, медработников — 264.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (2170), Ивано-Франковской (1704), областях, Сумской (1469), Харьковской (1193) и Хмельницкой (958) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 16 — по числу смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевили в форму адаптивного карантина.

В пределах адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Ввиду "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень-предусматривает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности “красной” зоны. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября. Впоследствии в "красную" зону перешли 18 областей и Киев.

С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в “желтых” зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов будет разрешена только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

С 30 декабря все области — в “желтой” зоне.

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку и уже направило Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям представление о введении “красной” зоны в Ивано-Франковской области.