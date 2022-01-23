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“Манчестер Сити” без Зинченко прервал победную серию в АПЛ

“Манчестер Сити” без Зинченко прервал победную серию в АПЛ

КИЕВ. 23 января. УНН. ФК “Манчестер Сити” без украинца Александра Зинченко провел игру в гостях с “Саутгемптоном”, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

Команда Хосепа Гвардиолы прервала 8-матчевую победную серию во всех турнирах, сыграв со счетом 1:1.
На седьмой минуте счет был открыт усилиями Уокера-Питерса, а Ляпорт в середине второй половины выровнял положение для “Горожан”.

Заметим, что Зинченко продолжает восстанавливаться после коронавируса.

Дополнение

В турнирной таблице АПЛ “Манчестер Сити” лидирует с огромным отрывом. “Ливерпуль” отстает на 12 очков (при двух матчах в запасе), а “Челси” — на 13 пунктов.

Источник: УНН
Теги: спорт
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