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В больнице Будапешта вспыхнул пожар – один человек погиб

В больнице Будапешта вспыхнул пожар – один человек погиб

КИЕВ. 23 января. УНН. В Будапеште, в воскресенье утром, вспыхнул пожар, в результате которого один человек погиб и еще двое отравились угарным газом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Представитель аварийно-спасательных служб Мате Кисди сказал, что пламя началось на площади 5 квадратных метров (53,82 квадратных фута) на первом этаже, а затем распространилось на соседнюю комнату, покрыв все окрестности сажей, прежде чем пожарные потушили его.

Отмечается, что службы экстренной помощи расследуют причины возгорания. Пожарные эвакуировали 56 пациентов больницы в безопасное место.

Напомним

Пало-Колорадо (штат Калифорния) вспыхнул сильный пожар, который охватил площадь более 100 га.

Источник: УНН
Теги: больницы, пожары, жертвы
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