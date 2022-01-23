Пролив Босфор полностью закрыли для движения из-за плохой видимости

КИЕВ. 23 января. УНН. Пролив Босфор закрыт для движения в обоих направлениях из-за плохой видимости. Об этом сообщает информагентство Anadolu со ссылкой на заявление Главного управления береговой безопасности Турции, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 10 часов 28 минут проход судов в обоих направлениях приостановлен из-за видимости менее полумили в Босфор.

Напомним

В Черном море, в машинном отделении танкера Almuntazah под флагом Коморских островов с 700 тоннами мазута произошел пожар.