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Пролив Босфор полностью закрыли для движения из-за плохой видимости

Пролив Босфор полностью закрыли для движения из-за плохой видимости

КИЕВ. 23 января. УНН. Пролив Босфор закрыт для движения в обоих направлениях из-за плохой видимости. Об этом сообщает информагентство Anadolu со ссылкой на заявление Главного управления береговой безопасности Турции, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 10 часов 28 минут проход судов в обоих направлениях приостановлен из-за видимости менее полумили в Босфор.

Напомним

В Черном море, в машинном отделении танкера Almuntazah под флагом Коморских островов с 700 тоннами мазута произошел пожар.

Источник: УНН
Теги: Турция
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