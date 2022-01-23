В Карпатах лавина накрыла пятерых туристов

КИЕВ. 23 января. УНН. В Закарпатской области во время прохождения туристического маршрута группой в составе 9 человек, пятерых из них накрыло лавиной. Как сообщили в ГСЧС, туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал, передает УНН.

Детали

Сегодня в 11:31 поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута группой в составе 9 человек, пятеро из них накрыло лавиной.

Происшествие случилось вблизи метеостагции Плай, вблизи села Гукливый Воловецкой тг, Мукачевского района.

Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал в результате попадания в лавину и нуждается в транспортировке.

Что было раньше

Вчера, 22 января, в 20:50 в ГСЧС поступила информация, что на туристическом маршруте в районе горы Гимба, во время катания на лыжах пропали и не выходят на связь четверо туристов, вероятно, потеряли ориентир и заблудились.

Через полчаса пропавшие лыжники вышли на связь и сообщили свои координаты.