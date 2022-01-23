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Французский путешественник погиб, пытаясь переплыть Атлантический океан на лодке

Французский путешественник погиб, пытаясь переплыть Атлантический океан на лодке

Жан-Жак Савен

КИЕВ. 23 января. УНН. Французский путешественник Жан-Жак Савен погиб в ходе одиночного плавания на гребной лодке через Атлантический океан. Об этом сообщается на его странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“К сожалению, на этот раз океан оказался сильнее нашего друга, который так любил плавание и море”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что перевернувшуюся лодку Савена обнаружили вблизи Азорских островов, примерно в полутора тысячах километров от Португалии, где 1 января 75-летний путешественник начал свое плавание. До этого Савен выпустил два аварийных буйка, подавших сигналы бедствия.

Напомним

В 2019 году, Жан-Жак Савен пересёк Атлантический океан в бочке.

Источник: УНН
Теги: Франция, смерть
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